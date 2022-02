Il numero uno della Nato in conferenza stampa

“Siamo preoccupati del fatto che la Russia stia cercando di inscenare un pretesto per un attacco armato contro l’Ucraina“. Lo ha detto il segeretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. Stoltenberg ha affermato che Mosca ha le capacità per un attacco ma che al momento non si hanno certezze sulle sue vere intenzioni.

