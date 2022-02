Il Segreatio dell'Alleanza Stoltenberg ammonisce: Mosca in grado di invadere su larga scala e senza nessun preavviso

“Gli alleati atlantici continuano a profondere i propri sforzi diplomatici per trovare una soluzione politica alla crisi al confine tra Ucraina e Russia ma nonostante le affermazioni di Mosca fino ad oggi non abbiamo visto alcun segno di un ritiro”. Il Segretario della Nato Jens Stoltenberg riassume così la posizione dell’Alleanza al termine dellla ministeriale di difesa giovedì mattina. La posizione della Nato dunque non cambia: l’ammasso di truppe al confine ucraino da parte di Mosca continua.

In conferenza stampa il Segretario non smorza i toni e non ridimensione le preoccupazioni: “Siamo preoccupati del fatto che la Russia stia cercando un pretesto per un attacco armato contro l’Ucraina”. “La Russia ha schierato sufficienti forze militari da poter lanciare un invasione dell’Ucraina su larga scala e senza alcun preavviso – ha ammonito Stoltenberg – Se la Mosca dovesse usare la forza daremo supporto a Kiev”.

