Oggi le missioni diplomatiche tedesca e italiana a Mosca e Kiev

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin è “disposto a negoziare”. “Prima di tutto, il presidente Putin ha sempre chiesto negoziati e diplomazia”, ha detto Peskov alla Cnn. “E in realtà, ha avviato la questione delle garanzie di sicurezza per la Federazione Russa. E l’Ucraina – ha aggiunto – è solo una parte del problema, è una parte del più grande problema delle garanzie di sicurezza per la Russia e ovviamente il presidente Putin è disposto a negoziare”. Parole che si aggiungono a quelle del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che ha evocato ieri la “possibilità” per un dialogo diplomatico con l’Occidente riguardo le preoccupazioni per la sicurezza della Russia.

Oggi la missione diplomatica del Cancelliere tedesco Scholz a Mosca e del Ministro degli Esteri italiano Di Maio a Kiev.

Smorza i toni anche il Pentagono che attraverso il suo portavoce John Kirby ha fatto sapere come gli Stati Uniti non credano che il presidente russo Vladimir Putin abbia preso la decisione finale sul possibile attacco all’Ucraina.

In queste ore intanto vengono segnalati movimenti delle truppe russe dai distretti militari vicini all’Ucraina verso le rispettive basi, dopo aver completato le esercitazioni. Lo segnala l’agenzia Interfax citando il Ministero della Difesa. Una mossa questa mossa che potrebbe allentare gli attriti tra Mosca e l’Occidente. Le esercitazioni su vasta scala proseguono in tutto il Paese – rivelano fonti militari – ma alcune unità dei distretti militari meridionali e occidentali hanno iniziato il rientro alle basi

