E' una tradizione che va avanti da 19 anni

(LaPresse) Prosegue la tradizione in Nicaragua dei matrimoni di massa per il giorno di San Valentino. 400 coppie si sono sposate lunedì in un’unica cerimonia organizzata come negli ultimi 19 anni da una stazione radio locale. Una giornata baciata tra l’altro da uno splendido sole. Le coppie, accompagnate da familiari e amici, si sono riunite in una spianata sulle rive del lago Managua per sposarsi legalmente. L’evento, organizzato dalla stazione radio pro-sandinista Nueva Radio Ya, si tiene ogni San Valentino in Nicaragua dal 2003. Secondo i funzionari della stazione radio, più di 10.000 coppie si sono sposate nei 19 “matrimoni di massa” tenuti finora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata