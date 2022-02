Un morto e diversi feriti nell'incidente

(LaPresse) – Polizia al lavoro in Germania per capire le cause della collisione di due treni passeggeri avvenuta ieri a Monaco: una persona è morta e altre sono rimaste ferite nello scontro fra due convogli passeggeri nei pressi della slla stazione Ebenhausen-Schaeftlarn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata