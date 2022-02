Anche la Russia ha deciso di ridurre lo staff delle sue missioni diplomatiche in Ucraina. Germania invita tedeschi a lasciare il paese

Attesa per il colloquio tra gli Stati Uniti e la Russia: “Il presidente Biden e il presidente russo Putin si parleranno sabato mattina. La Russia ha proposto una chiamata lunedì. La Casa Bianca ha controproposto sabato e hanno accettato”, ha affermato un funzionario della Casa Bianca citato dalla Cnn. È in programma oggi anche una telefonata tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Nel frattempo proprio il segretario di Stato Antony Blinken ha detto che si continuano “a vedere segnali molto preoccupanti dell’escalation russa, comprese nuove forze che arrivano al confine ucraino. E come abbiamo detto prima, siamo in una fase in cui un’invasione potrebbe iniziare in qualsiasi momento“. “Abbiamo fatto ogni sforzo possibile per coinvolgere la Russia, esaminare le preoccupazioni che sono state sollevate, condividere le preoccupazioni che abbiamo, e che hanno anche gli alleati europei hanno”, ha aggiunto.

La Russia ha deciso di ridurre lo staff delle sue missioni diplomatiche in Ucraina. “In questa situazione, viste possibili provocazioni dal regime di Kiev o da terzi Paesi abbiamo preso una decisione su un’ottimizzazione dello staff delle missioni russe in Ucraina“, ha detto la portavoce, precisando però che “vogliamo evidenziare che la nostra ambasciata e i nostri consolati continueranno a svolgere le loro funzioni base”. Scelta simile anche da parte degli Stati Uniti, che hanno ordinato l’evacuazione dello staff diplomatico da Kiev, così come la Germania che ha invitato i cittadini tedeschi a lasciare il paese. Gli Stati Uniti hanno ordinato la partenza da Kiev della maggior parte dei dipendenti statunitensi assunti direttamente dall’ambasciata Usa “a causa della continua minaccia di un’azione militare della Russia”, riferisce il dipartimento di Stato Usa, aggiungendo che i cittadini statunitensi non dovrebbero viaggiare verso l’Ucraina e coloro che si trovano in Ucraina dovrebbero andare via immediatamente usando voli commerciali o altri tipi di trasporti privati disponibili. Precedentemente, il 23 gennaio del 2022, il dipartimento di Stato aveva autorizzato l’evacuazione volontaria di personale Usa assunto direttamente dall’ambasciata e aveva ordinato l’evacuazione dei loro familiari. A partire da domani, domenica 13 febbraio, il dipartimento di Stato sospenderà i servizi consolari all’ambasciata Usa a Kiev. L’ambasciata manterrà una piccola presenza consolare a Leopoli per la gestione delle emergenze, ma non sarà in grado di fornire passaporti, visti o servizi consolari di routine. “I cittadini Usa potrebbero cercare questi servizi nelle ambasciate Usa in Paesi vicini”, scrive il dipartimento di Stato.

Russia: “Isteria Usa parla chiaro, hanno bisogno di una guerra”

“L’isteria della Casa Bianca parla chiaro: gli anglosassoni hanno busogno di una guerra. Ad ogni costo. Provocazioni, disinformazione e minacce sono il metodo preferito per risolvere i propri problemi”, ha detto la portavoce del ministero degli esteri ruysso, Mariua Zakharova.

