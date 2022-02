Così il presidente americano in un'intervista alla Nbc

(LaPresse) Uno scenario che potrebbe spingere gli Usa a inviare truppe in Ucraina per salvare gli americani in fuga dal paese “non c’è. È una guerra mondiale quando gli americani e la Russia iniziano a spararsi l’un l’altro”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in un’intervista alla Nbc. “I cittadini americani dovrebbero andarsene ora” dall’Ucraina”, ha continuato il capo della Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata