La situazione nell'Est Europa resta molto tesa

(LaPresse) Nuove truppe americane sono arrivate in Polonia e Romania. Gli Usa hanno iniziato a spostare il reggimento che era stanziato in Germania verso la Romania. Le tensioni sulla questione ucraina infatti non sono ancora risolte: oggi Joe Biden, il presidente americano, ha fatto un appello agli americani che si trovano in Ucraina, dicendo loro di andarsene dal Paese il prima possibile.

