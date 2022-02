Scontri con la polizia, che disperde la folla con lacrimogeni

(LaPresse) Migliaia di operai hanno scioperato giovedì nella capitale di Haiti per chiedere aumenti di stipendio, arrivando anche allo scontro con la polizia che ha cercato di disperdere la folla con i gas lacrimogeni. I lavoratori impiegati nelle fabbriche che producono tessuti hanno spiegato di guadagnare 500 gourde (circa 5 dollari) al giorno per nove ore di lavoro; puntano ad avere almeno 1.500 gourde. “Se non ci sarà un decreto del governo che fissa il salario minimo a 1.500 gourdes continueremo la protesta”, ha detto Dominique Saint-Eloi, coordinatrice generale del Centro nazionale dei lavoratori haitiani.

