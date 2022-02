Lavrov: "Dialogo tra sordi con la nostra controparte"

La Russia ha fatto evacuare temporaneamente il personale non essenziale dell’ambasciata a Kiev. ll ministero della Difesa di Mosca ha confermato in un comunicato l’inizio delle manovre in Bielorussia Oggi incontro tra Lavrov e la ministra degli esteri britannica Truss sulla crisi ucraina: “Dialogo tra un muto e un sordo”, commenta il capo della diplomazia del Cremlino mentre Boris Johnson ha visto il numero uno della Nato Jens Stoltenberg a Bruxelles. Il premier britannico non ha escluso la possibilità che il Regno Unito assista militarmente l’Ucraina in caso di un attacco da parte della Russia e ha annunciato un maggior contributo di Londra alle forze Nato dislocate nell’est dell’Europa.

