I viaggiatori dovranno essere vaccinati e con test negativo

(LaPresse) – Le Filippine dopo due anni di chiusura per la pandemia giovedì hanno riaperto le frontiere ai viaggiatori provenienti dall’estero. Chi arriva nel paese dovrà aver completato il ciclo vaccinale, presentare un test Covid negativo ma non dovrà più osservare la quarantena. All‘aeroporto di Manila sono arrivati i primi stranieri e i filippini residenti all’estero.

