Si intensifica la diplomazia internazionale per evitare la guerra

S’intensifica ancora la diplomazia internazionale attorno alla questione ucraina. Dopo settimane di colloqui e incontri, appelli al dialogo e minacce, il presidente francese Emmanuel Macron va a Mosca dall’omologo Vladimir Putin, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontra a Washington Joe Biden prima di andare a sua volta a Mosca e Kiev. Perno di tutto, il timore di un’invasione russa in Ucraina legato al rafforzamento militare di Mosca attorno al Paese, da cui nel 2014 ha annesso illegalmente la Crimea e dove resta coinvolta nel conflitto nel Donbass. Il consigliere per la Sicurezza interna della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha previsto che un’azione possa accadere “in qualsiasi momento”.

Già pronto un pacchetto di sanzioni americane contro Mosca in caso di invasione. Lo ha annunciato il presidente Usa Joe Biden dopo l’incontro alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un’eventualità ritenuta inaccettabile da Washington che ha ribadito che, congiuntamente con tutta la Nato, non potrebbe rimanere con le mani in mano. Biden ha inoltre sottolineato che in caso di aggressione russa, “sicuramente non ci sarebbe un Nord Stream 2”, promettendo, dunque, di chiudere il gasdotto.

Nel colloquio con Putin, Macron invece ha sottolineato che “ciò verso cui dobbiamo andare è la de-escalation”, “il dialogo è necessario” per “costruire una risposta che consenta di evitare la guerra”, “insieme”. Il russo ha elogiato il ruolo di Parigi nel plasmare la sicurezza europea, dicendo all’omologo, seduto all’altro capo di un lungo tavolo bianco: “Condividiamo la preoccupazione per ciò che accade in Europa nella sfera della sicurezza”. Domenica Macron ha parlato al telefono con Biden degli “sforzi diplomatici in corso su diplomazia e deterrenza”, ha riferito la Casa Bianca. E, in un’intervista al Journal du Dimanche, ha anche detto che “l’obiettivo geopolitico di Mosca oggi chiaramente non è l’Ucraina, ma chiarire le regole di convivenza con la Nato e l’Ue”.

Intanto la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha annunciato l’invio di 350 ulteriori soldati in Lituania a breve, mentre già 500 fanno parte del contingente Nato nel Paese che confina con la Bielorussia. Biden ha già dispiegato truppe Usa in Polonia, Romania e Germania, mentre altre arriveranno, e il Regno Unito ha annunciato l’invio di 350 soldati in Polonia per rafforzare le forze Nato. Il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, ha invece sottolineato che la Nato sta valutando una presenza militare più stabile sul fianco orientale: “Se la Russia vuole meno Nato vicino alla frontiere, sta ottenendo l’opposto”.

