Ancora altissime le tensioni nell'Est Europa

Emmanuel Macron oggi da Putin per trovare una “soluzione storica” con un “nuovo equilibrio” che protegga gli Stati Europei e tranquillizzi Mosca. Ancora altissime le tensioni nell’Est Europa, dopo che l’amministrazione americana ha detto che potrebbero esserci 50 mila vittime civili in caso di invasione da parte della Russia in Ucraina. “In caso di invasione la risposta sarà unita e risoluta e Mosca pagherà un prezzo molto alto” ha detto il cancelliere tedesco Scholz, sottolineando il ruolo della Nato.

