Disavventura per un'agente di polizia di North East: tanto spavento, ma solo qualche lieve ferita

Tanto spavento, ma per fortuna solo qualche lieve ferita per Annette Goodyear, una agente di polizia del comune di North East, in Maryland, travolta da un’auto in corsa dopo aver salvato la vita a una studentessa sulle strisce pedonali. Le immagini, riprese da un impianto di videosorveglianza, sono state diffuse da una dirigente della Contea di Cecil, Danielle Hernberger, e per l’agente potrebbe esserci presto un encomio da parte del sindaco della cittadina. Venerdì 4 febbraio Goodyear stava dirigendo il traffico a un passaggio pedonale quando la studentessa della North East Middle School è arrivata all’incrocio. L’ufficiale si è quindi resa conta che un’auto in avvicinamento non sarebbe stata in grado di fermarsi in tempo e ha reagito rapidamente spingendo via la studentessa: l’agente, però, è stata travolta dall’auto. Goodyear è stata trasportata in ospedale con ferite lievi e successivamente dimessa, mentre la conducente dell’auto è stata denunciata per diverse violazioni del codice stradale, inclusa la guida negligente, secondo quanto affermato dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Cecil.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata