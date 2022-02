Inutile la mobilitazione dei soccorritori, una tragedia che ricorda quella di Alfredino Rampi

(LaPresse) – Dopo quattro giorni con il fiato sospeso il piccolo Rayan, il bambino di 5 anni caduto martedì in un pozzo profondo 32 metri in Marocco, viene estratto dal pozzo ancora in vita. Ma la speranza presto muta in dramma. Il bambino non sopravvive alle ferite riportate e muore poco dopo. A darne notizia un nota ufficiale del Re del Marocco

