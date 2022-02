Si tratta di due persone e un cane, salvati dalla California Highway Patrol

(LaPresse) Due persone e il loro cane sono state salvate dopo essere rimaste bloccate in una baita in Sierra Nevada per due mesi. Un elicottero della California Highway Patrol li ha recuperati dopo che hanno comunicato che il cibo iniziava a scarseggiare. Il piccolo edificio è rimasto sepolto dalla neve dal 6 dicembre ma gli inquilini hanno chiesto aiuto solo pochi giorni fa: hanno provato ad andarsene in auto ma la neve caduta e gli alberi crollati impedivano il passaggio.

