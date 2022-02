Secondo le ultime notizie la richiesta è arrivata ma non è ancora stato dato l'ok

(LaPresse) Un ponte di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dovrebbe essere in parte e temporaneamente smantellato per far passare un gigantesco yacht, che sarebbe stato costruito per Jeff Bezos. La notizia che il Koningshaven Bridge, conosciuto come De Hef, sarebbe stato smontato per l’occasione ha fatto il giro del web provocando molte polemiche. Molti giornali hanno scritto che era cosa fatta: in realtà, la portavoce del sindaco ha riferito ad Associated Press che la richiesta è arrivata ma non è ancora stato dato l’ok.

