(LaPresse) Famiglie e bambini hanno giocato e danzato in una piazza di Pechino dove il governo ha allestito alcune postazioni in occasione dei Giochi Olimpici invernali 2022. Nonostante le restrizioni per il Covid, a Pechino l’atmosfera era di festa nel giorno dell’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi. Molti degli eventi organizzati per i cittadini sono stati gestiti da volontari: “E’ importante per noi esserci, come studenti e come cittadini” hanno dichiarato alcuni volontari.

