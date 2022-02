Il cane si chiama Hank e subito dopo il salvataggio ha iniziato a correre impazzito in mezzo alla neve

(LaPresse) Uno sceriffo del Colorado ha aiutato a salvare un cane da un Suv in fiamme. La sua bodycam ha ripreso la scena: lo sceriffo ha rotto il finestrino dell’auto aiutando il cagnolino a uscire mentre l’auto era ancora in fiamme e un denso fumo nero usciva dal Suv. Il cane si chiama Hank e subito dopo il salvataggio ha iniziato a correre impazzito in mezzo alla neve. CREDIT: DOUGLAS COUNTY SHERIFF’S OFFICE

