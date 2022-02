La conduttrice di 'The View' si è scusata: "Ho parlato di disumanità, avrei dovuto dire che si trattava di quello e di razzismo"

Whoopi Goldberg è stata sospesa per due settimane dalla co-conduzione di ‘The View’ per quelli che il presidente di Abc News ha definito “commenti sbagliati e offensivi” sugli ebrei e l’Olocausto. “Whoopi si è scusata, ma le ho chiesto di prendersi del tempo per riflettere e capire l’impatto dei suoi commenti. L’intera organizzazione di Abc News è solidale con i nostri colleghi, amici, familiari e comunità ebraica”, ha affermato il presidente dell’emittente Kim Godwin su Twitter.

Goldberg è stata investita da un’ondata di critiche per aver detto che l’Olocausto non fu “questione di razza, ma di disumanità umana da parte di un essere umano nei confronti di un altro essere umano”. Con un tweet, pubblicato poche ore dopo l’affermazione pronunciata nel corso di una trasmissione di Abc, l’attrice premio Oscar si è scusata e ha affermato: “Ho detto che l’Olocausto non fu ‘questione di razza, ma di disumanità umana da parte di un essere umano nei confronti di un altro essere umano’. Avrei dovuto dire che si tratta di entrambe. Come ha sostenuto Jonathan Greenblatt dell’Anti-Defamation League, ‘L’Olocausto fu l’annientamento sistematico da parte dei nazisti del popolo ebraico, da loro considerato razza inferiore'”.

