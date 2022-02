Terzo anno di festeggiamenti in pandemia: due giorni prima dell'inizio delle feste nel 2020 scattò il lockdown a Wuhan

(LaPresse) Pechino ha accolto il nuovo Anno Lunare della Tigre martedì. Tanti gli abitanti che si sono fermati davanti all’installazione dedicata alle Olimpiadi 2022, che iniziano il 4 febbraio, posizionata in piazza Tienanmen, e tanti anche quelli che hanno scelto di pregare davanti al Lama Temple. Il tempio è stato chiuso per via della pandemia ma sono comunque decine le persone che si sono radunate per una preghiera davanti all’ingresso. Le celebrazioni del Capodanno cinese quest’anno sono quasi in concomitanza con l’avvio delle Olimpiadi, poiché i Giochi Invernali iniziano alla fine della settimana di festa per il Capodanno. E’ il terzo anno che in Cina le celebrazioni risentono della pandemia: due giorni prima dell’inizio delle feste nel 2020 scattò infatti il lockdown a Wuhan per il Covid-19.

