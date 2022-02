Il presidente di Abc News ha definito i commenti "sbagliati e offensivi"

Whoopi Goldberg è stata sospesa dalla Abc News per due settimane dalla co-conduzione del programm a ‘The View’ dopo le aspre critiche suscitate dalla sua affermazione sull’Olocausto. Per l’attrice afroamericana non fu “questione di razza, ma di disumanità umana da parte di un essere umano nei confronti di un altro essere umano”. Il presidente di Abc News ha definito i commenti “sbagliati e offensivi” portando alla sospensione nonostante l’attrice premio Oscar si fosse comunque scusata delle sue affermazioni.

