Il Presidente Zelensky trascinato dai venti di guerra al confine russo comunica al Parlamento il varo di un prossimo decreto

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, parlando al Parlamento monocamerale del Paese, la Verchovna Rada, ha annunciato la firma di un decreto per rafforzare la capacità di difesa dello Stato che include l’aumento del personale militare di 100mila unità in tre anni. Ne dà notizia l’agenzia russa Interfax. “Questo decreto prevede un aumento dello stipendio di tutto il personale militare ad un livello non inferiore a tre salari minimi”, “un aumento della durata dei contratti”, miglioramenti per alloggi e sistema delle carriere per gli ufficiali “nonché un aumento del numero delle forze armate dell’Ucraina di 100.000 persone nei prossimi tre anni”, ha detto Zelensky.

La firma del decreto non significa che “la guerra è imminente, ha precisato il presidente, ma serve a garantire che “presto ci sarà la pace”.

Il premier ucraino, Denys Shmyhal, ha dichiarato che Polonia, Regno Unito e Ucraina stanno lavorando a un patto trilaterale per rafforzare la sicurezza regionale. “Spero che nel prossimo futuro saremo in grado di lanciare ufficialmente un nuovo formato regionale di collaborazione – Ucraina, Polonia, Regno Unito. Nel contesto dell’attuale aggressione russa, dovremmo firmare un documento trilaterale di cooperazione per rafforzare la sicurezza regionale”, ha detto Shmyhal secondo Guardian. Non è chiaro se l’accordo sarà annunciato oggi, visto che a Kiev saranno oggi sia il premier britannico Boris Johnson sia quello polacco Mateusz Morawiecki.

