Inizia l'Anno della Tigre, dopo quello del Bue

(LaPresse) Le celebrazioni per il Capodanno lunare hanno interessato diversi Paesi nel mondo: tra questi anche l’Australia. La speranza nel Paese è che l’aumento delle vaccinazioni contro il Covid-19 possa portare, nell’Anno della Tigre, a una nuova normalità. L’anno che si è concluso era l’Anno del Bue (o del Bufalo). Proprio pochi giorni prima del Capodanno lunare del 2020 in Cina mise in lockdown la città di Wuhan, segnando l’inizio di due anni di pandemia.

