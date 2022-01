La comica attacca senatori, deputati e grandissimi elettori

(LaPresse) Luciana Littizzetto a valanga contro chi, durante il voto per il presidente della Repubblica, ha espresso il suo voto indirizzandolo a nomi improbabili. “Mi rivolgo a voi, senatori, deputati e grandissimi elettori che avete scritto nomi a cacchio tipo Tom e Jerry sulla scheda. A parte che Tom e Jerry erano più furbi, di voi, questo è inconfutabile, ma vi dico: cretini. Immani balenghi scarsi di mente. Faccine di fango, ossi di seppia, e testoline vuote neanche buone per fare il brodo. Musi di rapa”, ha detto la comica nella sua ‘Letterina’ durantel’ultima puntata di “Che tempo che fa”, andata in onda domenica 30 gennaio su Raiuno. “Mi rivolgo a voi onorevoli che avete scritto sulla scheda per tre giorni consecutivi: Valeria Marini, Amadeus, Totti e Bruno Vespa. Come vi siete sentiti poi? Vi siete sentiti ispirati? Vi siete sentiti umoristi come Flaiano? Bene non lo siete. Siete degli idiotiì”, ha concluso Littizzetto. Altre clip su www.raiplay.it

