Congratulazioni dai leader internazionali al presidente della Repubblica Mattarella per la rielezione. “Congratulazioni al presidente Sergio Mattarella sulla sua rielezione. Ho apprezzato il nostro incontro a Roma lo scorso ottobre e non vedo l’ora di continuare i nostri sforzi per rafforzare ulteriormente i legami Usa-Italia, approfondire la partnership transatlantica e affrontare le sfide globali comuni”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, su Twitter.

Congratulations to @Quirinale President Sergio Mattarella on his re-election. I enjoyed our meeting in Rome last October and look forward to continuing our efforts to further strengthen US-Italy ties, deepen the transatlantic partnership, and address common global challenges. — President Biden (@POTUS) January 29, 2022

Anche Macron ha fatto le congratulazioni, in Italiano, al presidente: “Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l’amicizia tra i nostri paesi e l’Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo” ha scritto su Twitter.

Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l’amicizia tra i nostri paesi e l’Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 29, 2022

