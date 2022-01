Secondo i media locali l'incidente è stato causato da un guasto meccanico

(LaPresse) Undici persone sono morte e almeno 18 sono rimaste ferite in un incidente a Kami, vicino a Cochabamba, in Bolivia. Un bus è caduto in una scarpata per oltre 200 metri. Il mezzo viaggiava da Kami a Cochabamba: secondo i media locali l’incidente è stato causato da un guasto meccanico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata