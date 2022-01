L'85enne è caduto in strada nel centro della Capitale francese, "ucciso dall'indifferenza" l'accusa del suo amico Mompontet

Indignazione in Francia per la morte del fotografo svizzero René Robert, 85 anni, deceduto per ipotermia in una strada del centro di Parigi dopo essere caduto ed essere stato ignorato per nove ore dai passanti. I media francesi, così come molte testate internazionali, evidenziano lo sconcerto sollevatosi in relazione all’episodio, avvenuto in una zona della capitale francese in cui vivono molte persone senza casa. Robert, particolarmente conosciuto per i ritratti di grandi star del flamenco, è scivolato ed è caduto nel corso di una delle sue consuete passeggiate serali nell’affollato quartiere del centro di Parigi in cui viveva, in Rue de Turbigo tra Place de la République e Les Halles.

Si cette mort atroce peut servir à quelque chose ce serait ceci. Quand un humain est couché sur le trottoir, aussi pressé que nous soyons, vérifions son état. Arrêtons nous un instant. pic.twitter.com/CHvcunHEWb — Michel Mompontet (@mompontet) January 23, 2022

Michel Mompontet, amico del fotografo, ha raccontato che dopo nove ore al gelo Robert è stato soccorso da una persona senzacasa, che ha chiamato i servizi d’emergenza. È stato “ucciso dall’indifferenza”, ha dichiarato Mompontet a France Tv Info. Le Figaro ha titolato: ‘Il fotografo René Robert, morto nell’indifferenza in mezzo alla strada’. L’ambasciata spagnola in Olanda ha dichiarato che la sua morte “sfida la nostra coscienza collettiva”.

