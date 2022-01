Il presidente russo: "Italia tra i principali partner economici di Mosca"

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato mercoledì in videocollegamento alcuni imprenditori italiani. Il capo del Cremlino ha sottolineato come l’Italia sia uno dei principali partner economici di Mosca, al terzo posto tra i paesi dell’UE in termini di volume di scambi. La Russia “rimane un fornitore affidabile di risorse energetiche per i consumatori italiani”, ha dichiarato Putin, secondo quanto riporta Ria Novosti. “Le compagnie energetiche italiane hanno la possibilità di acquistare gas russo a prezzi inferiori ai prezzi di mercato grazie a contratti a lungo termine”, ha poi sottolineato. L’incontro avviene mentre è in atto una grave crisi internazionale tra l’Occidente e la Russia a causa della questione ucraina, con le minacce di Usa, Nato e Unione Europea di pesanti sanzioni nei confronti di Mosca, nel caso decidesse di invadere lo Stato confinante.

