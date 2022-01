L'uomo si sarebbe tolto la vita. Nell'assalto ci sarebbero diversi feriti

Un uomo armato ha aperto il fuoco in un auditorium dell’università di Heidelberg, nel sudovest della Germania, ferendo diverse persone. Lo riferisce la polizia, aggiungendo che l’assalitore è morto. L’uomo si sarebbe suicidato secondo quanto riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), citando un’informazione che circola negli ambienti della sicurezza e che tuttavia non è ancora stata confermata ufficialmente dalla polizia.

Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica, se non che quella usata nella sparatoria è un’arma a canna lunga. Inizialmente la polizia di Heidelberg aveva chiesto via Twitter ai cittadini di evitare la zona di Neuenheimer Feld, dove si trova l’università.

