Si temono molte vittime nel Ghana occidentale dopo un’enorme esplosione avvenuta nei pressi di una città mineraria. La polizia afferma che un veicolo che trasportava esplosivi da miniera si è scontrato con una motocicletta vicino alla città di Bogoso. Non è stato reso noto il numero dei morti, ma i video hanno mostrato dei corpi mutilati.

Almeno 17 persone sono morte e almeno 57 sono rimaste ferite quando un camion che trasportava esplosivi è esploso a seguito dello scontro con una motocicletta, nel Ghana occidentale. Le autorità hanno fatto sapere che è accaduto ad Apiate, vicino Bogoso, città mineraria nel distretto Prestea-Huni Valley. Il mezzo trasportava esplosivi destinati a una miniera. “È un incidente davvero triste, sfortunato e tragico”, ha detto in un tweet il presidente del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, offrendo “profonde condoglianze alle famiglie dei defunti e augurando ai feriti una pronta guarigione”. L’organizzazione nazionale per la gestione dei disastri sta coordinando gli sforzi per assistere i residenti della città.

I have just received a briefing on the circumstances that led to an explosion in Apiate near Bogoso, in the Western Region, resulting in the loss of lives and the destruction of properties belonging to residents. 1/4

