Il presidente francese ha parlato anche della tenuta del sistema democratico e dei migranti: "Dobbiamo assicurarci un controllo sui confini"

“Voglio che i nostri valori europei ci uniscano e di cui siamo orgogliosi, penso che vogliamo che fioriscano. Abbiamo la Carta dei diritti fondamentali 20 anni fa. Quindi dovremmo usare questa Carta per essere più espliciti sulla protezione dell’ambiente e sul riconoscimento del diritto all’aborto“. Così il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso sulle priorità della presidenza francese Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Il tema dell’aborto è dibattuto dall’elezione di Metsola a presidente del Parlamento poiché a Malta vige ancora il divieto all’aborto.

Macron ha affrontato diversi temi nel suo discorso. “L’integrazione europea si basa su tre promesse principali, la promessa di democrazia, che è nata qui in Europa, la promessa di progresso, condivisa da tutti e la promessa di pace. E l’Europa ha mantenuto la parola data su queste promesse – ha detto – L’Europa in cui viviamo è stata segnata da alcuni elementi tragici della storia. Ma ora guardiamo all’Europa in cui viviamo, in cui queste tre promesse sono minacciate”. Poi, ha parlato di migranti: “Dobbiamo assicurarci di avere il controllo sui nostri confini nella nostra stessa area. Abbiamo fatto molti progressi, mentre abbiamo rafforzato Frontex e la Presidenza francese cercherà di riformare lo spazio Schengen che è alla base della sua promessa originaria della libera circolazione. Dobbiamo proteggere le nostre frontiere esterne, compreso avere una forza di intervento rapido intergovernativa”.

