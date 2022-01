C'è chi si immerge il 18 gennaio, altri fedeli a mezzanotte o alla vigilia della festività

(LaPresse) I cristiani ortodossi in Russia hanno fatto il loro tradizionale bagno gelato alla vigilia dell’Epifania, concludendo così il periodo natalizio di 12 gorni. La maggior parte delle persone si bagna a mezzanotte della sera prima o nel giorno stesso della celebrazione, il 19 gennaio, ma alcuni hanno scelto di immergersi il giorno precedente in ricordo del Battesimo di Cristo. Nelle immagini le celebrazioni nella città di Yekaterinburg, nel sud ovest del Paese. Le autorità hanno limitato la presenza di persone attorno ai buchi creati nel ghiaccio dove ci si immerge: massimo 40, per via della pandemia. Gli ortodossi di Russia, Ucraina e Serbia celebrano la festività il 19 gennaio mentre Grecia, Bulgaria e Romania il 6.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata