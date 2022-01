Liberati gli ostaggi, Biden: "Ci opporremo all'antisemitismo"

Paura in una sinagoga di Colleyville, in Texas, dove un uomo si è barricato prendendo 4 persone in ostaggio, tra cui il rabbino. Un blitz delle forze dell’ordine le ha liberate uccidendo il sequestratore che aveva chiesto la scarcerazione di Aaifa Siddiqui, “Lady Al Qaeda”, condannata a 86 anni per il tentato omicidio di alcuni ufficiali americani in Afghanistan. “Voglio essere chiaro con chiunque abbia intenzione di spargere odio: ci opporremo sempre all’antisemitismo e all’estremismo” le parole del presidente americano Joe Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata