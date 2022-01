La ragazza punta a diventare la più giovane donna a volare in solitaria attorno al globo

(LaPresse) Zara Rutherford sta per diventare la donna più giovane ad aver fatto il giro del mondo volando in solitaria e la prima a farlo con un velivolo ultraleggero. La 19enne, con madre belga e papà britannico, dovrebbe tornare nella sua città natale di Wevelgem Kortrijk, in Belgio, lunedì mattina, quasi sei mesi dopo essere decollata per il suo epico tour lo scorso agosto. La giovane è stata accolta con entusiasmo in tutte le sue soste nel mondo: ha attraversato in volo l’Europa, le Americhe e l’Estremo Oriente. Zara, che proviene da una famiglia di aviatori, ha imparato a pilotare un aereo da ragazzina. Il 14 gennaio 2022 è atterrata a Sofia, in Bulgaria, da dove parte l’ultima tappa del suo viaggio.

