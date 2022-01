Tragedia sfiorata alla periferia della città americana: aperta una inchiesta

(LaPresse) Un elicottero per il pronto soccorso medico è precipitato vicino a una chiesa in una zona residenziale della periferia di Philadelphia, evitando in qualche modo gli edifici e una rete di linee elettriche. A bordo del mezzo c’erano quattro persone. Nessuna di loro ha perso la vita, ma il pilota è rimasto gravemente ferito. Una gru ha sollevato l’elicottero e lo ha posizionato su un camion pianale. Il relitto è sotto esame da parte delle autorità federali, che hanno aperto una inchiesta sull’incidente.

