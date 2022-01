Sembra, per il momento, che non si registrino gravi danni o feriti

Forte scossa di terremoto 6.5 a Cipro nella notte. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

A Nicosia, capitale dell’isola, le persone sono scese in strada per la paura. Sembra, per il momento, che non si registrino gravi danni o feriti. L’epicentro a ovest dell’isola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata