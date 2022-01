Sarà in carica fino al 2027: "Gli Stati Uniti liberino i loro prigionieri politici"

(LaPresse) Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha prestato giuramento per il quarto mandato consecutivo. Al suo fianco la first lady Rosario Murillo, che ha giurato per il suo secondo mandato da vicepresidente. “Famiglie nicaraguensi, fratelli e sorelle nicaraguensi, giuriamo il nostro impegno a continuare a lottare per sradicare la povertà, sradicare la fame e migliorare le condizioni di vita dell’intera famiglia nicaraguense”, ha detto Ortega, parlando da Piazza della Rivoluzione a Managua, colma di bandiere del suo partito. Ortega è stato eletto alle elezioni del 7 novembre che sono state ampiamente criticate dopo che sette possibili sfidanti sono stati arrestati e incarcerati nei mesi precedenti al voto. Ortega ha poi puntato il dito contro gli Stati Uniti dove, secondo lui, ci sono “700 prigionieri politici” incarcerati per “aver protestato al Campidoglio”.

