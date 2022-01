PEN America ha definito la sua reclusione "una condanna a a morte", anche perché gli sono state "negate le cure mediche"

E’ morto di Covid-19 il poeta e regista dissidente iraniano Baktash Abtin, che scontava sei anni di carcere per accuse di aver minato “la sicurezza dello stato”. Il 47enne era noto all’estero, insignito nel 2021 con il premio letterario per la libertà d’espressione PEN/Barbey Freedom. A settembre un appello di PEN America per il rilascio suo e di altri autori dissidenti detenuti in Iran è stato firmato da intellettuali di tutto il mondo, tra cui Margaret Atwood, Jonathan Franzen, Meryl Streep e Alec Baldwin, i premi Nobel JM Coetzee e Orhan Pamuk. “I nostri peggiori timori si sono materializzati, piangiamo la morte totalmente evitabile di Baktash Abtin”, ha scritto l’organizzazione in una nota, “il Covid-19 è un assassino naturale, ma questo decesso è stato aiutato e favorito in ogni passo dal regime iraniano”.

L’intellettuale era rinchiuso nel carcere di Evin, dove i contagi di Covid-19 sono stati numerosi, così come gli allarmi lanciati in merito dalle organizzazioni per i diritti umani. Lo stesso Abtin si era già infettato in precedenza, prima di ammalarsi di nuovo a dicembre. Online si trovano le fotografie del regista in divisa carceraria, coricato su un letto, con le caviglie ammanettate. PEN America ha definito la sua reclusione “una condanna a a morte”, anche perché gli sono state “negate le cure mediche e le sue comorbidità sono state ignorate”. I media iraniani hanno scritto che Abtin è stato rilasciato con un permesso sanitario un mese fa, dopo essersi ammalato, e posto dai medici in coma farmacologico. È morto in un ospedale di Tehran, secondo l’agenzia Isna, con la famiglia al suo fianco. Nel 2019 era stato condannato a sei anni per “collusione” e “propaganda contro la sicurezza nazionale”. Secondo l’Iranian Writers Association, aveva iniziato a scontare la condanna nel settembre 2020. Abtin (il cui vero nome era Mehdi Kazemi) ha realizzato film documentari e scritto vari libri di poesia, denunciando la censura nel suo Paese, oltre a opere di storia, sociologia e critica letteraria, ha riferito l’associazione.

