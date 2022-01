Così il presidente Usa nel primo anniversario dell'assalto a Capitol Hill: "Non ci sarà posto per dittatori e autocrati"

Joe Biden ricorda l’assalto a Capitol Hill nel giorno del primo anniversario. “Un anno fa sono stati attaccati la democrazia, il popolo e la nostra costituzione”, ha detto il capo della Casa Bianca parlando dalla National Statuary Hall del Campidoglio. Poi l’attacco al suo predecessore Donald Trump (che non ha mai chiamato per nome), considerato dal presidente Usa il responsabile politico dei fatti del 6 gennaio 2021: Trump “ha cercato di sovvertire la costituzione e di impedire la transizione pacifica dei poteri”, le parole di Biden che ha continuato: “Ecco la verità: un ex presidente degli Stati Uniti d’America ha creato e diffuso una rete di bugie sulle elezioni del 2020. Lo ha fatto perché preferisce il potere ai principi. Perché vede il proprio interesse come più importante dell’interesse del suo Paese e perché il suo ego ferito conta più per lui della nostra democrazia o della nostra Costituzione”.

“L’ex presidente non è soltanto un ex presidente, ma è uno sconfitto ex presidente, sconfitto per oltre 7 milioni di voti in elezioni libere e democratiche”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca “Ci sono zero prove che i risultati delle elezioni presidenziali non fossero accurati”. Secondo Biden”L’ex presidente ha cercato di riscrivere la storia”, ha creato “una rete di bugie” intorno alle elezioni presidenziali del 2020.

Biden: “Non ci sarà posto per dittatori e autocrati”

“Queste persone che vanno a saccheggiare il Campidoglio, che defecano nei corridoi, che distruggono proprietà, che danno la caccia a membri del Congresso, sarebbero patrioti? Non a mio modo di vedere. Per me patrioti sono gli oltre 150 milioni di americani che hanno espresso il loro voto attraverso la scheda elettorale”, ha continuato il presidente Usa aggiungendo: “La nostra democrazia ha resistito. Noi, popolo, abbiamo sopportato. Noi, popolo, abbiamo vinto”, ha spiegato ancora il presidente Usa.

“Siamo in un momento decisivo della storia, sia qui che all’estero, c’è una lotta tra democrazia e autocrazia – ha detto ancora Biden – La Cina e la Russia, mi hanno detto che la democrazia è troppo lenta e scommettono che l’America diventerà come loro, scommettono che sarà un posto per autocrati, dittatori e uomini forti, io non ci credo, non è quello che siamo noi”.

Prima di recarsi alla conferenza stampa Biden aveva già ricordato l’assalto di un anno fa con un Tweet: “Un anno fa la democrazia è stata attaccata. La volontà del popolo era sotto attacco. E la nostra Costituzione ha affrontato la più grave delle minacce. Stamattina andrò in Campidoglio per parlare del giorno dell’insurrezione, dello stato della democrazia americana e di dove andremo”, ha scritto su Twitter il presidente Usa prima di arrivare nella sala per la conferenza stampa.

One year ago today, democracy was attacked. The will of the people was under assault. And our Constitution faced the gravest of threats. I’m heading to the Capitol this morning to speak about the day of insurrection, the state of American democracy, and where we go from here. — President Biden (@POTUS) January 6, 2022

Trump: “Da Biden teatro politico per distrarre da suo fallimento”

“Questo teatro politico” di Biden “è solo un tentativo di distrarre” gli americani dal suo “totale fallimento”. Lo ha affermato in una nota l’ex presidente Usa Donald Trump al termine del discorso del democratico a un anno dall’assalto al Campidoglio.

