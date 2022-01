L'incidente durante una fiera vicino a Valencia

Una bambina di otto anni è morta per le ferite riportate in seguito a un incidente su un castello gonfiabile, avvenuto martedì in Spagna. I forti venti hanno sollevato la struttura in aria per diversi metri, durante una fiera a Mislata, vicino a Valencia, nell’est del Paese iberico. Altri otto bambini sono rimasti feriti. L’incidente arriva poche settimane dopo una tragedia simile avvenuta in Australia, dove a dicembre diversi minori sono stati uccisi dopo essere caduti da un gonfiabile sollevato in aria da una raffica di vento.

