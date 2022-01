La chiusura della metropoli di 1,7 milioni di abitanti a causa di tre casi asintomatici

In Cina è stata posta in lockdown anche la città di Yuzhou, nella provincia centrale di Henan, dopo tre casi asintomatici, che nelle ore successive sono diventati 55. L’emittente statale CCTV ha trasmesso filmati di camion che spruzzano disinfettanti per le strade vuote: possono circolare solo i veicoli d’emergenza. Nella città, che conta 1,7 milioni di abitanti, sospese le lezioni nelle scuole, chiuse le attività di ristorazione, tranne quelli che riguardano i bisogni essenziali della città.

