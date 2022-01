E' stata organizzata in occasione della prima tempesta di neve dell'anno

Una folla si è radunata vicino al Campidoglio a Washington, dopo la tempesta di neve che ha colpito lo Stato nei giorni scorsi. I passanti hanno organizzato una gigantesca battaglia a palle di neve. Per la prima nevicata dell’anno è tradizione creare un evento online per poter organizzare la lotta in mezzo al manto bianco.

