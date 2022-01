Nove persone sono risultate collegati a un focolaio di Omicron

Migliaia di passeggeri sono costretti a restare a bordo di una nave da crociera a Hong Kong, dopo che nove persone sono state collegate a un focolaio di contagi di coronavirus da variante Omicron e alla nave è stato ordinato di tornare indietro. Le autorità hanno ordinato alla nave Spectrum of the Seas di Royal Caribbean, che era partita per “una crociera diretta in nessun luogo”, a tornare un giorno prima, secondo una dichiarazione del governo. I passeggeri saranno sottoposti a test del coronavirus. Royal Caribbean ha dichiarato che i nove ospiti sono stati immediatamente isolati e sono risultati negativi al test.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata