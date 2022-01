Interrotti i collegamenti su strade e voli ritardati a causa delle condizioni meteo estreme

Violente bufere di neve hanno colpito per giorni l’isola di Sakhalin, nell’Estremo Oriente russo. Le tempeste hanno provocato il blocco di numerose strade e ritardato i voli verso la Russia continentale. Si tratta di eventi meteorologici non insoliti in inverno in Siberia.

