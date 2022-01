Il rogo sembrava sotto controllo ma è ripartito dal tetto

Il Parlamento del Sudafrica è di nuovo in fiamme. Il rogo che domenica ha bruciato diverse stanze è ripartito lunedì dal tetto a Città del Capo. La struttura ha 138 anni: i vigili del fuoco sono di nuovo al lavoro per domare il rogo. Non è ancora chiaro come sia stato innescato il primo incendio.

