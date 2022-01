Nessun ferito ma le fiamme si sono diffuse alla camera dell'Assemblea nazionale

(LaPresse) In Sudafrica in fiamme il Parlamento a Città del Capo. L’incendio è iniziato nelle prime ore del mattino negli uffici del terzo piano e si è diffuso alla camera dell’Assemblea nazionale. Nessuna persona è rimasta ferita. Più di 35 vigili del fuoco stanno combattendo il rogo, che sembra minacciare il tetto dell’edificio. Secondo le autorità l’incendio non è sotto controllo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata