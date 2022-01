Le forze militari sono intervenute in modo violento

(LaPresse) Le forze di sicurezza del Sudan sono intervenute in modo violento per disperdere una manifestazione pro democrazia a Khartoum e in altre città del Paese, provocando la morte di almeno due persone. Diversi video mostrano i manifestanti colpiti da lacrimogeni: secondo le persone in protesta, le due vittime accertate sono state colpite violentemente una al petto e una alla testa. A ottobre il Sudan ha vissuto un colpo di Stato da parte delle forze militari che hanno rovesciato il delicato equilibrio creatosi dopo la cacciata di Omar al-Bashir nel 2019.

