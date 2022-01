I combattenti da agosto sono al potere nel Paese asiatico

Decine di manifestanti in piazza nella capitale dell’Afghanistan, Kabul, per chiedere alla comunità internazionale di riconoscere il governo talebano. I miliziani hanno conquistato il paese ad agosto dopo aver spazzato via le forze armate afghane e costretto l’ex governo appoggiato dall’Occidente a lasciare il potere. Nessuno Stato ha ancora riconosciuto ufficialmente il nuovo regime. I talebani chiedono fondi alla comunità internazionale per superare il momento di grave crisi economica dell’Afghanistan con la popolazione alla fame.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata