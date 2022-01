Draghi cinesi, ballerini caraibici e musica per le vie della città. L'evento a numero chiuso per il Covid

(LaPresse) Musica, danze e simboli da tutto il mondo hanno invaso le strade di Londra per la tradizionale parata di Capodanno. Di solito le vie sono piene di persone ma quest’anno l’evento era a numero chiuso ed era necessario comprare un biglietto, per via della pandemia. Lo scorso anno la parata era stata addirittura virtuale. Tra gli eventi di quest’anno c’erano una performance tradizionale Sudamericana, un gigantesco drago cinese e ballerini caraibici.

